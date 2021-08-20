В Башкирии при столкновении бортовой «Газели» и «восьмерки» погиб 19-летний парень

фото: ГИБДД РБ

В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП с грузовиком и легковушкой погиб человек. Авария случилась сегодня, 20 августа, около 11:00.

На 12 километре трассы Аскарово-Аэропорт столкнулись вазовская «восьмерка» и встречная бортовая «Газель». Водитель из первой машины – 19-летний парень – от полученных травм скончался до приезда медиков. Его 26-летний пассажир выжил и был госпитализирован. По словам водителя «Газели», он ехал по своей полосе, когда ему навстречу «на большой скорости вылетел» легковой автомобиль.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.