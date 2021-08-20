В Башкирии ребенок попал в больницу из-за пьяной матери за рулем

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В башкирском городе Стерлитамаке пьяная женщина за рулем иномарки попала в ДТП. В происшествии пострадал ее малолетний сын. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась днем 19 августа на улице Мира. Renault Sandero, которой управляла 35-летняя горожанка, врезалась в стоящую «Ладу Гранта». Находящийся в салоне иномарки 7-летний сын женщины-водителя получил травмы и был госпитализирован. Во время разбирательства сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что мать пострадавшего мальчика сидела за рулем в пьяном состоянии.

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано еще 11 ДТП, в которых пострадали 13 человек.