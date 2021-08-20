В Башкирии начитывается около 5 тысяч бездомных

Более половины в Башкирии - бывшие осужденные

В Башкирии по состоянию на начало 2021 года проживает около 5 тысяч бездомных. Более половины из них – 50-70% – бывшие осужденные. Об этом 18 августа на круглом столе по вопросам социализации лиц без определенного места жительства сообщила глава Минсоцзащиты населения республики Ленара Иванова. По словам министра, за помощью в Республиканский комплексный социальный центр ежегодно обращаются от 700 до 1 000 бездомных.

В ведомстве описали социальный портрет бомжа. Это мужчина около 40 лет, утративший родственные связи и чаще всего являющийся выпускником детского дома. Средний стаж бездомности составляет 10-14 месяцев.