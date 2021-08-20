Как в голливудском блокбастере: в Башкирии засняли на видео явление жуткого огненного смерча

Фото: vk.com

19 августа в Хайбуллинском районе Башкирии засняли огненный смерч.

Напомним, что в республике продолжаются лесные пожары. По последним данным, стихия бушует как минимум в четырех районах республики – Белорецком, Баймакском, Миякинском и Хайбуллинском. В последнем и вовсе засняли огненный смерч. Видео с места событий появилось в сообществе «Фобос».

По кадрам понятно, что горение травы происходит прямо в чистом поле. От огня исходит густой черный дым, который поднимается к небу странным образом. Продукты горения образуют настоящий смерч, который растет вверх на десятки метров. Выглядит сие явление весь внушительно.

Похожее явление засняли в Башкирии в апреле 2021 года. Правда, тогда мини-смерч состоял из пыли, а не из едкого дыма. В МЧС республики объясняли погодную аномалию термической неустойчивостью приземного слоя воздуха.