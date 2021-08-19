Жарче, чем на Кубе: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие выходные

Жаркая погода сохранится и в предстоящие выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предстоящие выходные, 21 и 22 августа, в Башкирии сохранится солнечная и жаркая погода без осадков. Аномальная жара, установившаяся в регионе еще в апреле 2021 года, все никак не отступает. На фоне рекордно высоких температур в республике, более прохладными местами на планете становятся даже тропические острова. Например, в эти выходные даже на Кубе будет немного прохладнее, чем в Башкирии.

В предстоящую субботу, 21 августа, в Башкирии сохранится жаркая погода без осадков. Температура воздуха днем составит +36 , в ночное время суток станет прохладнее – столбики термометров покажут +19 . Ветер будет восточный, 3-6 метров в секунду.

В воскресенье, 22 августа, в Башкирии прогнозируется солнечная и жаркая погода, также без осадков. Днем воздух прогреется до ++36 , а ночью вновь похолодает, но уже до +23 . Ветер в этот день будет южный и юго-восточный, 7-10 метров в секунду.