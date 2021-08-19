«Салават Юлаев» обыграл питерский СКА на предсезонном турнире

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 19 августа, уфимский «Салават Юлаев» сыграл второй матч на предсезонном турнире TANECO Кубок чемпионов в Казани. Соперниками подопечных Томи Ламса стали хоккеисты питерского СКА. Днем ранее на этом же турнире «юлаевцы» потерпели поражение от магнитогорского «Металлурга» со счетом 4:6, а СКА одержал верх над хозяевами льда Ак Барсом в дополнительное время со счетом 3:2.

Сегодня уфимские хоккеисты были более убедительны в нападении, чем соперники. К слову, в матче против СКА за «Салават» дебютировал нападающий Николай Кулемин, с которым недавно клуб подписал пробный контракт.

В первом периоде игры «Салават» и СКА обменялись заброшенными шайбами. Сначала забили «юлаевцы» - отличился Михаил Науменков. Под занавес отрезка Иван Морозов из СКА счет сравнял. Во втором периоде Данил Алалыкин вывел уфимцев вперед, а в третьем Михаил Воробьев и Алексей Пустозеров по очереди забили в пустые ворота. Итог – 4:1 в пользу «Салавата Юлаева».