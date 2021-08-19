В Минздраве Башкирии опровергли сверхурочную работу водителя скорой помощи, погибшего в ДТП с КамАЗом

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Минздраве Башкирии опровергли утверждение о том, что погибший накануне в ДТП с КамАЗом водитель скорой помощи из Иглинской ЦРБ работал сверхурочно. Напомним, вчера, 18 августа, под Уфой карета скорой помощи врезалась в припаркованный у обочины грузовик. В результате аварии водитель и фельдшер скончались на месте, а машина превратилась в груду металлолома.

После трагедии в социальных сетях стали появляться сообщения от родных погибших, что из-за нехватки персонала бригады скорой помощи работали сверхурочно и были постоянно уставшие. Якобы, из-за этого и могла произойти авария, ведь спецмашина в тот злополучный день возвращалась со смены.

В Минздраве Башкирии «КП-Уфа» пояснили, что ни о каких переработках речи быть не может.

- Для оказания неотложной медицинской помощи в зависимости от медицинских показаний в дневное время привлекаются дополнительные бригады неотложной медицинской помощи при поликлинике, - заявила пресс-секретарь Минздрава Башкирии София Алешина. - По состоянию на 18 августа в Иглинской ЦРБ трудоустроено 15 фельдшеров СМП, в том числе в августе 3 человека. Водителей СМП – 22 человека. Режим работы водителей СМП Иглинской ЦРБ соответствует действующему законодательству: рабочая смена не превышает 12 часов, соблюдается междусменный режим отдыха.

Также по словам представителя министерства здравоохранения республики, водители скорой помощи ежедневно проходят предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

- В случае выявления медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством - отстраняются от рабочей смены, - подчеркнула Алешина.