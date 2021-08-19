Запрет на посещение двух природных парков Башкирии был ослаблен через день после введения

на фото - "Иремель"

В Башкирии временный запрет на посещение двух природных парков – «Иремель» и «Зилим» – был ослаблен через день после введения. Напомним, жесткое ограничение в заповедниках было принято 17 августа. Причина: аномальная жара и риск возникновения лесных пожаров.

После обращений турфирм дирекция по особо охраняемым природным территориям приняла решение ослабить запрет. Теперь природные парки могут посещать организованные группы туристов с не более десятью участниками в составе. Путешественников обязали следовать по конкретному маршруту и в сопровождении ответственных лиц. Последние перед походом должны провести инструктаж о порядке соблюдений противопожарных мероприятий.

– Также туристическим фирмам необходимо будет получить разрешение на посещение и предоставить в ведомство информацию о членах группы и их контактную информацию для связи, – добавили в Минэкологии.

Напомним, по данным МЧС, аномальная жара в Башкирии продлится как минимум до 22 августа. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет подниматься до 39 градусов.