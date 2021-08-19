В эфире «КП-Уфа» выступили врачи Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера

Сегодня, 19 августа, в прямом эфире совместного проекта «Комсомольская правда» и телеканала «Вся Уфа» мы побеседовали с главным врачом ГБУЗ Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Раулем Шариповым и заведующим консультативным отделением РКПТД Сергеем Ковалевичем.

Противотуберкулезная служба в Башкирии появилась еще в 1921 году и в этом году отпраздновала свое столетие. За эти годы была проделана большая работа: филиалы противотуберкулезного диспансера появились во многих крупных городах республики. Это позволило снизить заболеваемость и смертность от опасного инфекционного заболевания.

- Больше всего мы гордимся нашей материально-технической базой. В 2010 году у нас был построен в Уфе современный хирургический комплекс на базе противотуберкулезного диспансера, соответствующий всем медицинским стандартам. Есть современное диагностическое оборудование, методы лечения. На сегодняшний день мы оказываем населению республики высокотехнологичную медицинскую помощь. Мы можем принять в год до 1500 пациентов, - рассказал главный врач РКПТД Рауль Шарипов.

Врачи отмечают, что туберкулез – это очень коварное заболевание, которое не всегда удается обнаружить на ранней стадии. И хотя сейчас наблюдается снижение заболеваемости (ежегодно выявляется около 1300-1400 новых случаев болезни), говорить о полной победе над туберкулезом пока еще рано.

Также врачи рассказали, где есть высокий риск заразиться туберкулезом и дали полезные советы, как этого можно избежать. Обо всем этом совсем скоро вы сможете прочитать в нашем будущем материале.