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Происшествия19 августа 2021 16:23

В контактном зоопарке Уфы енот набросился на годовалого ребенка

Малышу потребовалась помощь хирурга
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Годовалому ребенку после нападения енота потребовалась помощь хирурга

Годовалому ребенку после нападения енота потребовалась помощь хирурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из контактных зоопарков Уфы енот-полоскун набросился на годовалого ребенка. Животное разодрало малышу лицо. Инцидент произошел сегодня, 19 августа. Об этом сообщил «Башинформ».

«КП-Уфа» в министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, что скорая помощь госпитализировала пострадавшего ребенка в республиканскую детскую клиническую больницу. Маленького пациента осмотрел челюстно-лицевой хирург. Специалист обработал рану и наложил швы. Сейчас малыш все еще находится в больнице и проходит консервативное лечение.