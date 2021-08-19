В контактном зоопарке Уфы енот набросился на годовалого ребенка

Годовалому ребенку после нападения енота потребовалась помощь хирурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одном из контактных зоопарков Уфы енот-полоскун набросился на годовалого ребенка. Животное разодрало малышу лицо. Инцидент произошел сегодня, 19 августа. Об этом сообщил «Башинформ».

«КП-Уфа» в министерстве здравоохранения Башкирии сообщили, что скорая помощь госпитализировала пострадавшего ребенка в республиканскую детскую клиническую больницу. Маленького пациента осмотрел челюстно-лицевой хирург. Специалист обработал рану и наложил швы. Сейчас малыш все еще находится в больнице и проходит консервативное лечение.