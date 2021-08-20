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Общество20 августа 2021 7:30

Башкирский хлебокомбинат заставил уволиться 97 сотрудников

После того как в дело вмешалась прокуратура работников вернули обратно
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура оспорила решение работодателя и вернула сотрудников комбината на рабочие места

Прокуратура оспорила решение работодателя и вернула сотрудников комбината на рабочие места

В Башкирии Белорецкий хлебокомбинат вынудил 97 сотрудников уволиться с работы по собственному желанию, угрожая невыплатой зарплаты.

О том, что сотрудников предприятия заставили написать заявления об увольнении, узнала региональная прокуратура. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения трудовых прав на комбинате, а затем оспорило принятое работодателем решение в суде.

После вмешательства прокуратуры все сотрудники были восстановлены на своих рабочих местах. Кроме того, им выплатили компенсацию за вынужденный прогул.