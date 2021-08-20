Башкирский хлебокомбинат заставил уволиться 97 сотрудников

Прокуратура оспорила решение работодателя и вернула сотрудников комбината на рабочие места

В Башкирии Белорецкий хлебокомбинат вынудил 97 сотрудников уволиться с работы по собственному желанию, угрожая невыплатой зарплаты.

О том, что сотрудников предприятия заставили написать заявления об увольнении, узнала региональная прокуратура. Надзорное ведомство провело проверку соблюдения трудовых прав на комбинате, а затем оспорило принятое работодателем решение в суде.

После вмешательства прокуратуры все сотрудники были восстановлены на своих рабочих местах. Кроме того, им выплатили компенсацию за вынужденный прогул.