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Общество19 августа 2021 15:43

В Уфе спасли двух младенцев: один застрял в игрушке, другой – в кроватке

Во время операций аварийной службы ни один ребенок не пострадал
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ Уфы

фото: УГЗ Уфы

За прошедшую неделю уфимские спасатели помогли двум младенцам. Один из них застрял в игрушке, а другой – в собственной кроватке. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

В первом случае 6-месячная девочка застряла двумя большими пальцами в отверстиях погремушки, которую ей дали родители. Взрослые вызвали сотрудников аварийной службы, и те перекусили пластиковую игрушку. После освобождения ребенок не нуждался в медицинской помощи.

Второй младенец – пятимесячный мальчик – и вовсе застрял головой между прутьями кроватки. Сначала родители пытались вытащить его самостоятельно, а потом все-таки решили обратиться к спасателям. Специалисты так же перекусили кроватное ограждение и передали ребенка перепуганной матери.