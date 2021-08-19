В Уфе спасли двух младенцев: один застрял в игрушке, другой – в кроватке

фото: УГЗ Уфы

За прошедшую неделю уфимские спасатели помогли двум младенцам. Один из них застрял в игрушке, а другой – в собственной кроватке. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

В первом случае 6-месячная девочка застряла двумя большими пальцами в отверстиях погремушки, которую ей дали родители. Взрослые вызвали сотрудников аварийной службы, и те перекусили пластиковую игрушку. После освобождения ребенок не нуждался в медицинской помощи.

Второй младенец – пятимесячный мальчик – и вовсе застрял головой между прутьями кроватки. Сначала родители пытались вытащить его самостоятельно, а потом все-таки решили обратиться к спасателям. Специалисты так же перекусили кроватное ограждение и передали ребенка перепуганной матери.