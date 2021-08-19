Пьяный житель Башкирии ударил жену в живот и спровоцировал у нее выкидыш

Вскоре мужчина предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством

В Чишминском районе Башкирии будут судить местного жителя, который ударил супругу в живот и спровоцировал у нее выкидыш. Мужчина проходит фигурантом по двум уголовным статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы убийством.

Как рассказали в Следственном комитете, преступление произошло 3 февраля текущего года. После распития алкоголя 50-летний житель села Шингак-куль начал скандалить с женой на бытовой почве. Во время ссоры он ударил беременную супругу черенком от вил в область живота и спины. Из-за полученных повреждений у пострадавшей случился выкидыш.

Во время следствия сотрудники правоохранительных органов узнали, что мужчина восемь раз угрожал жене убийством, однако ни по одному из эпизодов она не обращалась с заявлением в полицию.

Обвиняемый не признал вину в преступлении. Сейчас он содержится под стражей в СИЗО. Уголовное дело тем временем передано в суд.