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Общество19 августа 2021 14:33

Суд отправил в СИЗО начальника отдела ГИБДД Башкирии, подозреваемого в получении взяток от «лишенников»

Сотрудника дорожной полиции заключили под стражу на два месяца
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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На время следствия Мухтаруллин будет находиться под стражей

На время следствия Мухтаруллин будет находиться под стражей

Суд в Уфе на два месяца заключил под стражу 35-летнего Арсена Мухтариуллина, начальника Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений ГИБДД Башкирии. Органами следствия он подозревается в трех эпизодах получении взяток.

Напомним, сотрудники ФСБ и следственного комитета Башкирии задержали Мухтаруллина прямо на рабочем месте вчера, 18 августа. По версии правоохранительных органов, обвиняемый, будучи инспектором подразделения ГИБДД, получал через посредников от 12 до 24 тысяч рублей, взамен помогая вернуть водительские права тем, кто был их лишен за административные нарушения.