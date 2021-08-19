«Ситуация приближается к критической»: в самом крупном районе Башкирии не хватает мест и медиков для борьбы с COVID-19

В Белорецком районе Башкирии обострилась ситуация с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белорецком районе Башкирии ситуация по коронавирусу «приближается к критической», в то время как в больницах наблюдается нехватка людских и финансовых ресурсов. Об этом Белорецкому рабочему сообщил главврач районной больницы Виктор Чубик.

– Эпидемиологическая обстановка следующая: поступает большое количество пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. В целом мы констатируем тенденцию именно к тяжёлым формам болезни. Из-за нехватки мест вынуждены пересматривать показания к госпитализации, – поделился специалист.

Он отметил, что по состоянию на начало текущей недели в госпитали направляются только те ковид-положительные пациенты, «кто имеет поражения легочной ткани и низкий уровень сатурации». Сейчас на лечении в больницах района находятся около 140 человек с COVID-19.

– В день мы выявляем заболевание в среднем у двух беременных женщин, которых отправляем в госпиталь Уфы. Фиксируется и значительный рост пациентов на амбулаторном лечении, это 480 человек, то есть вдвое больше, чем было на тот момент, который мы считали пиком заболеваемости, – добавил Чубик.

По его словам, с проблемами сталкивается и амбулаторное звено районной больницы. Медиков не хватает, чтобы охватить осмотром всех больных на дому или хотя бы просто проконсультировать их по телефону. Кроме того, из-за резкого роста количества зараженных Белорецкому району, по словам Виктора Чубика, не достает лекарственных препаратов.

Главврач Белорецкой ЦРКБ также отмечает, что район «в ближайшее время» может столкнуться с нехваткой мест для пациентов с коронавирусом. Сейчас в муниципалитете развернуты два ковид-госпиталя: один на базе местной «инфекционки», а другой – в травматологическом отделении.

– Также за последние несколько недель произошло увеличение количества летальных исходов не только от коронавирусной инфекции, но и от сопутствующих заболеваний и осложнений, которые развиваются после ковида. К сожалению, был даже случай летального исхода на дому после отказа больного от госпитализации, – сказал Виктор Чубик.

Он добавил, что нынешние темпы заболеваемости в районе ставят под вопрос начало занятий в школах.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием министерство здравоохранения Башкирии. Пресс-секретаря ведомства Софья Алешина сказала, что ситуация с коронавирусом в Белорецком районе обострилась из-за низких показателей вакцинации:

– Белорецкий район один из первых с конца муниципалитетов Башкирии, которые отстают по темпам вакцинации. Соответственно, и рост заболеваемости там тоже растет. Это можно рассматривать как антипример: что может быть, когда люди не делают выбор в пользу профилактики и вакцинации, – сказала Алешина. – Коечного фонда там достаточно. Если он будет расти и дальше, пациентов маршрутизируют в другие районные госпитали. Логистика в этом плане проработана. Пациенты все будут проходить лечение, – заверила представитель Минздрава.

Она добавила, что лекарства в больницах Белорецкого района пополняются, но там могут быть «небольшие перебои», потому что доставка препаратов идет из Уфы.

В Минздраве признали, что при подъеме заболеваемости в медучреждениях «действительно может быть перегруз и нехватка кадров». На это влияет и сезон отпусков. «В таких случаях подключаются ординаторы, медики-волонтеры. Все решается».