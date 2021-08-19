В Башкирии пьяный водитель на кроссовере врезался в грузовик, когда вез мать и двоих малолетних сыновей

фото: ГИБДД РБ
На трассе в Мелеузовском районе Башкирии пьяный водитель врезался в грузовик. Мужчина вез мать и двоих малолетних сыновей – все получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила региональная ГИБДД.
Авария случилась ранним утром 18 августа на 166 километре автодороги Уфа-Оренбург. Находившийся за рулем Nissan Qashqai житель города Салавата совершил столкновение с попутным грузовиком «КамАЗ». В результате происшествия пострадала 60-летняя мать водителя иномарки, а также двое его сыновей двух и семи лет.
фото: ГИБДД РБ
– Проведенное освидетельствование водителя кроссовера на состояние алкогольного опьянения показало наличие 1,005 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе, что превысило установленную норму в 6 раз, – отметили в Госавтоинспекции.
Сейчас ГИБДД проводит разбирательство по факту ДТП.