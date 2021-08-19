Врачи назвали «удовлетворительным» состояние Рамили Саитовой, которую увезли на «скорой» из зала суда

Саитова находится в удовлетворительном состоянии, считают медики

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Уфе назвали «удовлетворительным» состоянии подследственной активистки Рамили Саитовой, которую накануне увезли в медучреждение перед началом суда. Об этом сообщило башкирское управление федеральной службы исполнения наказания.

– Медицинское обеспечение Саитовой Р. организованно в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, – передали в надзорном ведомстве. – На основании заключения врачей БСМП г. Уфа, состояние Саитовой Р. оценивается как удовлетворительное, в госпитализации [она] не нуждается.

Вчера, 18 августа, в Кировском районном суде Уфы должно было состояться очередное заседание по уголовному делу о призывах к экстремизму, обвиняемой в котором выступает Рамиля Саитова, находящаяся в СИЗО с ноября 2020 года. Перед процессом адвокаты активистки вызвали медиков, поскольку их подзащитная жаловалась на состояние здоровья. Подсудимую доставили на автомобиле скорой помощи в больницу №22.