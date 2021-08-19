В Башкирии зафиксирован очередной антирекорд по новым случаям COVID-19

На территории республики зарегистрировано 53 460 случаев инфицирования Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 291 жителя. Это антирекорд по приросту зараженных с начала пандемии. Всего на территории республики зарегистрировано 53 460 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от COVID-19 в Башкирии за последние 24 часа увеличилось на 11 человек. За все время инфекция унесла жизни 952 пациентов. Выздоровели от коронавируса 49 139 жителей республики, 386 из них выписались по выздоровлению в течение минувших суток.

Первым компонентом вакцины привились 1,082 млн человек, вторым – почти 886 тысяч.