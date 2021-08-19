В Уфе движение по перекрестку Комсомольской-Шафиева закрыто до 31 августа

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Движение транспорта на перекрестке улиц Комсомольской и Шафиева в Уфе закрыто до 31 августа. Уведомление об этом появилось на сайте городской администрации.

– Это связано с переустройством инженерных коммуникаций, а также с устройством дорожной одежды на самом перекрестке согласно проекту реконструкции [улицы Комсомольской], – передали в мэрии.

Помимо этого, дорожники также будут закладывать на перекрестке футляры под светофоры и освещение.

Власти башкирской столицы принесли горожанам извинения за временные неудобства. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Реконструкция 3,84-километрового участка улицы Комсомольской началась еще в сентябре 2019 года. Полностью ремонтные работы будут завершены в четвертом квартале текущего года. На днях «КП-Уфа» поговорила с чиновниками, отвечающими за реконструкцию, и выяснила, почему она длится так долго.