28-летнего жителя Башкирии, пропавшего после ссоры с женой, нашли мертвым

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Пришли печальные новости от близких 28-летнего жителя Благовещенска, который пропал 14 августа. Подруга семьи рассказала, что Руслана Бикбулатова нашли мертвым в местных садах – он свел счеты с жизнью.

- Матери пришлось вызывать скорую. Для нас всех это большой удар, мы до последнего надеялись найти его живым, - сказала женщина.

Напомним, что молодой мужчина в последнее время был очень подавлен, поскольку тяжело переживал расход с женой. У Руслана остался 8-летний сын, который до сих пор не знает, что папы больше нет. 14 августа мужчина сказал родителям, что пойдет прогуляться, а сам оставил ключи у соседей и ушел в неизвестном направлении. Искать его помогали волонтеры, полиция и просто неравнодушные люди.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Руслана Бикбулатова.