Радий Хабиров запланировал на следующий отпуск поиски утерянной команды корабля

Глава Башкирии Радий Хабиров 18 августа рассказывая о заседании попечительского совета республиканского отделения Русского географического общества, пришел к выводу о том, где проведет, возможно, свой следующий отпуск.

– Не даёт мне покоя судьба команды "Святой Анны", которая не вернулась из той, вошедшей в историю экспедиции на Северный полюс. И теперь я точно знаю, куда я, как только будет возможно, отправлюсь в один из моих отпусков, – написал он в посту в социальных сетях.

Руководитель республики также заявил, что намерен вместе с Руссим географическим обществом увековечивать память и открывать новые страницы в исследовании нашей страны. Радий Хабиров отметил, что выходцы из Башкирии принимали самое активное участие в экспедициях в Арктике, Антарктике.