Глава района Башкирии рассказал о пожаре на Инзерских зубчатках

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал о действующих лесных пожарах. Руководитель районной администрации отметил, что более пяти суток тушат огонь в районе хребтов Осиновый и Инзерские зубчатки.

– Лесной пожар развивается в скальных породах. Район возгорания труднодоступный, дорог нет. Всё это затрудняет применение специальной техники, – рассказал он.

По словам Иванюты, на место тушения направили группу спасателей, пожарных, волонтёров, лесничих и сотрудников ЛПУ «Селена».В настоящий момент площадь возгорания составляет более 30 га. Глава района заверил, что опасности населенным пунктам нет.