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Общество18 августа 2021 19:44

В Уфе улица Тукаева станет пешеходной

Решение принято временно из-за строительства студенческого кампуса
Источник:kp.ru
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Фото: no_title

Фото: no_title

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин объявил 17 августа в эфире телеканала БСТ, что улица Тукаева станет временно пешеходной. По его словам, это решение временно и принято на период второго этапа строительства студенческого кампуса в Уфе

– Пока планы такие, посмотрим, скорректируем, если что. Но это та часть пути, которая, поверьте мне, на движение в городе не повлияет, не в значительной степени, – отметил он.

Александр Сидякин также сообщил, что перекрывать другие дороги во время строительства не планируют.