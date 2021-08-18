В эфире «КП-Уфа» побывала председатель Госкомтуризма Башкирии Эльмира Туканова

Сегодня, 18 августа, в прямом эфире совместного проекта «Комсомольская правда» и телеканала «Вся Уфа» мы побеседовали с председателем Госкомтуризма Эльмирой Тукановой о промежуточных итогах летнего туристического сезона.

Туканова рассказала, что в 2021 туристический поток изменился по сравнению с прошлым годом.

– Турпоток в этом году составил 1,9 миллионов человек. Это значительно больше, чем в прошлом году. Сформировался тренд на оздоровительный и экологический туризм. В этом сезон Башкирия как туристический регион пользуется очень большой популярностью. На территории республики находится 215 особо охраняемых природных объектов, среди которых есть озера, реки, пещеры и замечательные леса, – рассказала Туканова.

Также председатель республиканского Госкомтуризма поделилась подробностями межрегионального проекта «Большой Урал», рассказала о пяти самых значимых туристических объектах Башкирии и перспективах развития туристической отрасли. Обо всем этом совсем скоро вы сможете прочитать в нашем грядущем материале.