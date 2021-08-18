После жалоб родителей в соцсетях прокуратура Башкирии проверит детский сад

Прокуратура проверит детский сад в Башкирии

Прокуратура организовала проверку детского сада №6 в башкирском городе Давлеканово. Родители воспитанников дошкольного учреждения жаловались в соцстеях, что их детей кормят просроченными продуктами. Об этом сегодня, 18 августа, сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

Инспекция в детсаде будет организована с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Ведомства проверят качество продукции, организацию, нормативы и безопасность питания, а также уровень соблюдения санитарных требований. По итогам выездной проверки будет принято процессуальное решение.