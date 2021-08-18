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Общество18 августа 2021 17:56

После жалоб родителей в соцсетях прокуратура Башкирии проверит детский сад

К этой работе будут привлечены специалисты Роспотребнадзора
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура проверит детский сад в Башкирии

Прокуратура проверит детский сад в Башкирии

Прокуратура организовала проверку детского сада №6 в башкирском городе Давлеканово. Родители воспитанников дошкольного учреждения жаловались в соцстеях, что их детей кормят просроченными продуктами. Об этом сегодня, 18 августа, сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

Инспекция в детсаде будет организована с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Ведомства проверят качество продукции, организацию, нормативы и безопасность питания, а также уровень соблюдения санитарных требований. По итогам выездной проверки будет принято процессуальное решение.