В 2021 году в Уфе будут отменены девять автобусных маршрутов

К 2023 году в Уфе должно остаться только 97 автобусных маршрутов

В Уфе в течение 2021 года будут отменены девять автобусных маршрутов. Под оптимизацию попадут рейсы №17с, №25, №52с, №201, №223, №226, №239, №260 и №269. Об этом сообщает UfaTime.ru со ссылкой на поправки в проект транспортной реформы, подписанные и.о. главы города Маратом Гайфуллиным.

Напомним, власти башкирской столицы оптимизируют общественный транспорт, чтобы убрать дублирующие маршруты. За прошедшие два года были отменены 27 автобусных рейсов. Эта работа продолжится вплоть до 2023 года, пока в городе не останется 97 маршрутов. Городская сеть, включая электротранспорт, сократится на 15%.