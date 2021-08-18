«Тяжело переживал разрыв с женой: в Башкирии разыскивают 28-летнего Руслана Бикбулатова

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В Благовещенске разыскивают 28-летнего Руслана Бикбулатова. В последний раз мужчину видели около 5 часов вечера 14 августа, когда он сказал родителям, что выйдет прогуляться. После этого через пару часов он зашел к соседям, передал им ключи от квартиры и ушел в неизвестном направлении. Телефон, документы и деньги также остались дома, и теперь родные сходят с ума от беспокойства за своего сына.

- В последнее время Руслан тяжело переживал разрыв с женой. Официально они не развелись, просто не живут вместе. У них есть восьмилетний сын, который очень скучает по папе. Руслан все эти дни был очень замкнутый, а теперь и вовсе пропал. Мы опросили всех его друзей, знакомых, спрашивали его жену – никто не знает, где он может находиться, - вздыхает мать пропавшего мужчины.

У родных остается последняя зацепка: поступила информация, что вчера вечером Руслана вместе с каким-то парнем видели возле деревни Сологубовка.

- Рабочие, которые ехали на вахтовом автобусе с птицефабрики, сказали, якобы они сели на перекрестке возле Благовещенска и вышли в Сологубовке. Но был ли это Руслан – еще не факт, - говорит встревоженная женщина.

Сейчас к поискам Руслана Бикбулатова подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Был одет: темно-синяя кофта с рукавами, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Руслана Бикбулатова, просьба сообщить по номеру 8(800)700-54-52 или 02.