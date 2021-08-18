Сотрудники ФСБ задержали начальника отдела ГИБДД Башкирии

Правоохранители подозревают высокопоставленного гаишника как минимум о трех эпизодах получения взяток

Сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности задержали в Уфе 35-летнего начальника отдела Центра автоматизированной фотофиксации ГИБДД Башкирии. Он подозревается в получении взяток за выдачу водительских прав. Правоохранители заявляют как минимум о трех эпизодах преступления.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, еще будучи старшим инспектором подразделения ГИБДД, получал через посредников взятки за содействие в получении водительских прав тем, кто был их лишен за административные нарушения. Сумма подкупа варьировалась от 12 до 24 тысяч рублей.

Преступление во время совместной работы выявили ФСБ и СК Башкирии. Сейчас подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В МВД Башкирии заявили о начале проверки, по результатам которой, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.