Рамилю Саитову госпитализировали из зала суда

фото: Кировский районный суд Уфы

Башкирскую активистку Рамилю Саитову, обвиняемую в публичных призывах к экстремизму, госпитализировали из зала Кировского районного суда Уфы. Общественнице стало плохо перед началом очередного заседания, которое планировалось провести сегодня, 18 августа.

– До начала судебного заседания адвокаты Саитовой Р.Х. вызвали скорую медицинскую помощь в здание суда. После осмотра подсудимую в сопровождении конвоя увезли в хирургическое отделение ГКБ №22 для осмотра хирурга. Судебное заседание отложено до выздоровления подсудимой, – передали в пресс-службе Кировского суда.

Состояние здоровья Рамили Саитовой, предположительно, ухудшилось из-за объявленной голодовки, которую она держит с 22 июля, – в знак протеста против условий содержания в СИЗО.

Напомним, правоохранительные органы задержали и отправили Саитову под стражу 7 ноября 2020 года. Ей предъявили обвинение в призывах к экстремизму из-за публикации ролика в интернете, на котором общественница предлагает снести кресты на Урале. Срок ареста ей продлевали уже пять раз.