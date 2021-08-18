РПЛ перенесла матч «Уфа» - «Зенит» из-за прогноза аномальной жары

фото: ФК "Уфа"

Российская премьер-лига перенесла матч «Уфа» - «Зенит», который состоится в башкирской столице в субботу, 21 августа. Поводом для того чтобы отложить проведение встречи на более позднее время стала аномальная жара.

– Из-за прогноза аномальной жары в Уфе матч «Уфа» – «Зенит» стартует на два часа позже – в 18:00 по московскому времени вместо 16:00, – сообщается на сайте РПЛ.

Таким образом, начало матча «Уфа» - «Зенит» перенесено на 20:00 по местному времени.

Напомним, сегодня МЧС Башкирии предупредило, что аномально жаркая погода по всей республике продержится как минимум три дня – с 19 по 22 августа.