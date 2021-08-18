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Происшествия18 августа 2021 13:43

В Уфе из окна пятиэтажки выпал годовалый ребенок

Малыша доставили в детскую больницу
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Скорую помощь малышу вызвала женщина, услышавшая его плач

Скорую помощь малышу вызвала женщина, услышавшая его плач

В Уфе из окна пятиэтажного дома выпал годовалый ребенок. Инцидент произошел сегодня днем, 18 августа, сообщили в Управлении гражданской защиты.

Как рассказали спасатели, мальчик сорвался с окна первого этажа в доме по улице Октябрьской Революции, 71. Плач ребенка услышала женщина, которая работала в учреждении на цокольном этаже здания.

– Она осмотрела ребенка и вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего мальчика доставили в лечебное учреждение. Сейчас уже сложно будет узнать, как он оказался на подоконнике без присмотра, – добавили в УГЗ.

В квартире, помимо ребенка, находились его бабушка и отец. В обстоятельствах происшествия разбираются профильные службы.