В Уфе из окна пятиэтажки выпал годовалый ребенок

Скорую помощь малышу вызвала женщина, услышавшая его плач

В Уфе из окна пятиэтажного дома выпал годовалый ребенок. Инцидент произошел сегодня днем, 18 августа, сообщили в Управлении гражданской защиты.

Как рассказали спасатели, мальчик сорвался с окна первого этажа в доме по улице Октябрьской Революции, 71. Плач ребенка услышала женщина, которая работала в учреждении на цокольном этаже здания.

– Она осмотрела ребенка и вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего мальчика доставили в лечебное учреждение. Сейчас уже сложно будет узнать, как он оказался на подоконнике без присмотра, – добавили в УГЗ.

В квартире, помимо ребенка, находились его бабушка и отец. В обстоятельствах происшествия разбираются профильные службы.