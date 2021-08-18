Башкирия из-за аномальной жары закрыла два природных парка

Природные парки могут открыться раньше срока, если в региона стабилизируется погода

Власти Башкирии из-за аномальной жары ввели временный запрет на посещение двух природных парков – «Иремель» (Белорецкий и Учалинский район) и «Зилим» (Гафурийском район). Ограничение будет действовать до 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии республики.

– Посетители парка могут воспользоваться заранее приобретенными билетами или вернуть в полном объеме потраченные деньги. Запрет не распространяется на жителей населенных пунктов, проживающих на территориях данных парков. Также местное население может заниматься заготовкой сена на зиму для скота, – передали в ведомстве.

Там добавили, что руководство природных парков не исключает, что сможет снять запрет раньше срока. Это будет сделано при спаде жары и стабилизации пожароопасной ситуации.

Напомним, ранее республиканский Минлесхоз до 5 сентября запретил посещать леса в девяти районах Башкирии – это так же связано в аномальной жарой: в ближайшие три дня температура воздуха в регионе поднимется до 39 градусов.