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Здоровье18 августа 2021 12:18

В Башкирии число случаев COVID-19 превысило 53 тысячи, еще 12 человек скончались

За сутки 290 жителей республики заболели коронавирусом, а 448 - выписались по выздоровлению от него
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Данные по коронавирусу в Башкирии на 18 августа: 290 заразились, 448 выздоровели, 12 скончались

Данные по коронавирусу в Башкирии на 18 августа: 290 заразились, 448 выздоровели, 12 скончались

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 290 жителей. Республика повторила антирекорд по приросту зараженных, который держался с понедельника, 16 августа. С начала пандемии на территории региона подтверждено уже 53 169 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 18 августа, сообщил местный оперштаб.

Число умерших от COVID-19, как и накануне, увеличилось еще на 12 человек. Всего жертвами инфекции в Башкирии стал 941 житель. Переболели коронавирусом 48 753 пациентов, 448 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины от ковида привились 1,073 млн жителей Башкирии, вторым – почти 872 тысячи.