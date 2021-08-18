В Башкирии число случаев COVID-19 превысило 53 тысячи, еще 12 человек скончались

Данные по коронавирусу в Башкирии на 18 августа: 290 заразились, 448 выздоровели, 12 скончались Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 290 жителей. Республика повторила антирекорд по приросту зараженных, который держался с понедельника, 16 августа. С начала пандемии на территории региона подтверждено уже 53 169 случаев инфицирования. Об этом сегодня, 18 августа, сообщил местный оперштаб.

Число умерших от COVID-19, как и накануне, увеличилось еще на 12 человек. Всего жертвами инфекции в Башкирии стал 941 житель. Переболели коронавирусом 48 753 пациентов, 448 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины от ковида привились 1,073 млн жителей Башкирии, вторым – почти 872 тысячи.