На Башкирию надвигается 39-градусная жара

Аномально высокая температура воздуха прогнозируется в период с 19 по 22 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

В Башкирии с 19 по 22 августа прогнозируется аномально жаркая погода. Температура воздуха в эти дни поднимется до +38, +39°. Об этом сегодня, 18 августа, предупредило МЧС республики.

– Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и зонтиками, – советуют в аварийном ведомстве. – Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

В МЧС призывают не употреблять в жару алкоголь, пить как можно больше жидкости и не заниматься активным спортом при температуре выше 25 градусов.

По данным синоптиков, на фоне жары в Башкирии не ожидается никаких осадков. Ветер будет юго-восточным, 1-6 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем составит +31-36°, ночью 16-21°.

Напомним, в девяти районах республики до 5 сентября введен запрет на посещение лесов. Это связано с угрозой возникновения пожаров в условиях высокой температуры.