В 70 зданиях в центре Уфы отключилось электричество

В причинах аварийной ситуации разбираются специалисты Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня утром, 18 августа, в 70 зданиях в центре Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, без доступа к электропитанию остались 43 жилых дома и 27 «прочих объектов» в Кировском и Ленинском районах города. По состоянию на 11:06 электричество было восстановлено. В причинах разбираются специалисты.

РБК Уфа в мэрии башкирской столице сообщили, что в зону отключения в 10:31 попали дома по улицам Маркса, Гафури, Аксакова, Султанова, Чернышевского, Пушкина, Кирова, Свердлова и Тукаева. Предполагаемой причиной аварийной ситуации, по данным «Башкирской электросетевой компании», стало «повреждение линии электропередач во время несанкционированных земляных работ».