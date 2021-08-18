«Хоть бы футболку на нее надел»: девушка из Башкирии возмутила весь город своим видом

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Накануне в центре города Туймазы очевидцы заметили пару молодых людей, которые шатались из стороны в сторону и шли куда-то по своим делам. Все бы ничего, но парень вел под руки обнаженную девушку, которая, по всей видимости, не могла самостоятельно передвигаться. Ничего кроме трусиков на ней не было.

Происходящее сняли очевидцы на камеру мобильного телефона и выложили ролик в городской паблик. Комментируя происходящее, авторы видео отметили, что девушка находится в неадекватном состоянии. В комментариях под записью местные жители предположили, что обнаженная девушка находится в состоянии опьянения и, пользуясь, случаем, пристыдили сопровождавшего ее молодого человека. Гневных комментариев собралось огромное количество.

- Хоть бы футболку свою на нее надел. Куда мир катится, - пишет жительница Туймазов.

Чем завершилось «голое приключение» странной пары, остается лишь гадать.