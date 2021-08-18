«Салават Юлаев» подписал пробный контракт с Николаем Кулеминым

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» официально объявил о подписании пробного контракта с нападающим Николаем Кулеминым. Ранее слухи о переходе опытного хоккеиста и двукратного чемпиона мира в стан «юлаевцев» клуб никак не комментировал.

35-летний Николай Кулемин является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге провел именно за эту команду. Всего в КХЛ он провел 190 матчей, в которых набрал (49+53) набранных очка при показателе полезности «+30». За родной «Металлург» нападающий играл, в том числе последние три сезона – с 2018 по 2021 год.

Большую часть игровой карьеры чемпион мира 2012 и 2014 годов в составе сборной России провел в НХЛ, выступая за клубы «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс». В Национальной хоккейной лиге Кулемин провел 694 матча и набрал 281 (123+158) очко.