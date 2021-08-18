«Я прошел Урал!»: путешественник из Уфы за 109 дней обошел все Уральские горы

Олег привез из своего путешествия много фото, видео и воспоминания

Уфимец Олег Чегодаев 17 августа завершил свой поход длиной 3189 километров по Уралу, который начал 1 мая 2021 года. «Уральская экспедиция», как назвал его Олег, была пройдена за 109 дней. Турист признался, что у него была мечта, и она исполнилась.

- Я прошел пешком Урал. Сегодня, взойдя на самую северную уральскую вершину «Константинов камень» я убедился, что движение к цели важнее самой цели. Я поднялся наверх, и ничего особого и не случилось: туман, курум, ветер. Все как сотни и сотни прошлых вершин. Тогда я сел за вершинный тур, спрятался от ветра, закрыл глаза, и начал вспоминать день за днем, этот долгий-долгий маршрут, - рассказывает Олег на своей странице в соцсети.

Путешественник вспомнил степные вершины крайнего юга, курумники, рассветы, тайгу и другие моменты из экспедиции.

- И почувствовал счастье. Я прошел Урал! Теперь глядя на любую широту карты Урала мне будет, что вспомнить, - поделился Олег.

За его походом наблюдали его подписчики и друзья, и турист обещал, что из привезенного домой фото и видеоматериала обязательно создаст книгу, фильм, отдельные истории.