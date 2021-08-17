В башкирском селе вспыхнул мусорный полигон

ФОТО: Аургазинский вестник

Сегодня утром 17 августа в Аургазинском районе в селе Толбазы загорелся мусорный полигон. Видео и фото с места ЧП стали появляться в местных группах.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по республике, первое сообщение о пожаре поступило диспетчеру еще около двух часов ночи, к утру пожарные ликвидировали горение. Весь день специалисты засыпали глиной тлеющую часть с помощью погрузчиков и экскаваторов.

Отметим, что за лето несколько раз горел мусорный полигон под Уфой в селе Новые Черкассы. В конце мая уфимцы вынуждены были дышать химическим воздухом из-за инцидента на свалке.