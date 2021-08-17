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Происшествия17 августа 2021 18:30

В башкирском селе вспыхнул мусорный полигон

Возгорание удалось оперативно устранить
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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ФОТО: Аургазинский вестник

ФОТО: Аургазинский вестник

Сегодня утром 17 августа в Аургазинском районе в селе Толбазы загорелся мусорный полигон. Видео и фото с места ЧП стали появляться в местных группах.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по республике, первое сообщение о пожаре поступило диспетчеру еще около двух часов ночи, к утру пожарные ликвидировали горение. Весь день специалисты засыпали глиной тлеющую часть с помощью погрузчиков и экскаваторов.

Отметим, что за лето несколько раз горел мусорный полигон под Уфой в селе Новые Черкассы. В конце мая уфимцы вынуждены были дышать химическим воздухом из-за инцидента на свалке.