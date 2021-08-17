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Общество17 августа 2021 19:08

В Уфе открыли технический проезд по ремонтируемому участку бульвара Давлетшиной

Речь идет об отрезке между пересечениями с улицами Дмитриева и Заводской
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с 17 августа открыт технический проезд на участке бульвара Хадии Давлетшиной. Речь идет об отрезке от улицы Николая Дмитриева до Заводской – сейчас там завершается капитальный ремонт. Об этом сообщили в городской администрации.

– Дорожники продолжают на этом участке работы по благоустройству. В ближайшее время появятся новые дорожные знаки и нанесут горизонтальную разметку, – отметили в мэрии.

Напомним, общая протяженность бульвара Давлетшиной, на котором ведется капитальный ремонт, составляет 1,138 километра – это участок от проспекта Октября до улицы Николая Дмитриева. Все работы на объекте будут завершены к 29 октября текущего года.