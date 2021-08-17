Гражданин Китая 4,5 года просидит в башкирской колонии за дачу взятки сотруднику ФСБ

Осужденный во время задержания // фото: СК РБ

Верховный суд Башкирии утвердил приговор 50-летнему гражданину Китайской народной республики, который пытался подкупить сотрудника ФСБ. Иностранец проведет в колонии общего режима 4,5 года. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Напомним детали дела. Весной 2020 года против обвиняемого и его коммерческой фирмы в Уфе проводились проверки со стороны правоохранительных органов. Из квартиры и офиса бизнесмена была изъята компьютерная техника, электронные носители, мобильные телефоны и документы.

Предприниматель обратился к должностному лицу УФСБ Башкирии и предложил ему 2 млн рублей за возврат гаджетов и уничтожение данных на них. Силовик доложил об этом своему руководству. В итоге обвиняемый был задержан с поличным – при передаче денег.

Советский районный суд Уфы приговорил взяткодателя к 4,5 годам колонии общего режима. Затем гражданин Китая подал жалобу – и Верховный суд, рассмотрев ее, оставил вердикт первой инстанции без изменений.