Выпускницу из Башкирии сразу после экзаменов силой увезли в съемную квартиру на севере

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Выпускница одной из школ башкирского города Стерлитамака рассказала про настойчивого молодого человека, который насильно увез ее на север – в город Сургут. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Все случилось еще 28 мая. По словам девушки, в 11 часов утра она вышла из гимназии №6, где сдавала экзамен после 11-го класса. В этот же момент к учебному заведению на вазовской «шестерке» подъехал ее 23-летний знакомый. Он насильно посадил ее в салон легковушки и увез в Уфу. Оттуда парочка на такси доехала до Екатеринбурга, а затем – на автобусе – приехала в Сургут. К этому времени мать Марии уже успела заявить о ее пропаже в полицию.

4 июня девушка вышла на связь: через сургутский отдел полиции она заявила, чтобы ее не искали, и с ней все в порядке – она находится с молодым человеком на съемной квартире. Спустя два дня, 6 июня, туда наведалась тетя Марии. Она забрала племянницу с собой, а затем отправила домой – в Стерлитамак.

12 июня Мария передумала и рассказала, что на самом деле ее похитили. По неизвестной причине этому делу долго не давали ход. Только 12 августа против 23-летнего парня, который увез девушку, было возбуждено дело по статье о похищении человека. Молодой человек был опрошен, однако меру пресечения ему еще не избрали.