Правительство России одобрило строительство студенческого кампуса в Уфе

фото: Радий Хабиров

Правительство России одобрило создание межвузовского студенческого кампуса в историческом центре Уфы. Об этом в своих соцсетях 17 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– У Башкортостана будет свой студенческий кампус мирового уровня. Это десятки миллиардов рублей, которые пойдут не только на студенческие общежития. Это еще и научные лаборатории, а также спортивные, культурные учреждения для студентов и преподавателей. И все это практически в центре города, – написал руководитель региона.

Хабиров поблагодарил главу своей администрации Александра Сидякина и ректоров башкирских вузов.

Напомним, межвузовский студенческий кампус планируется разместить на южном склоне реки Белой – возле Башкирского государственного университета. Студгородок будет состоять из IQ-парка Сколково, апарт-отеля и таунхаусов для проживания студентов и преподавателей, конференц-холла и спортзала, а также учебного и лабораторного блоков.