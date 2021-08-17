Минстрой Башкирии утвердил стоимость квадратного метра жилья

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в городах и районах республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в городах и районах республики на третий квартал 2021 года. Соответствующий приказ, подписанный главой Минстроя Алексеем Новиковым, 17 августа был опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, средняя цена квадратного метра жилого помещения в городских округах и поселениях теперь составляет 51 073 рубля (+2386 руб. по сравнению с предыдущим кварталом), а в районах – 43 412 рублей (+2028 руб.).

Ежеквартальное утверждение стоимости одного «квадрата» жилья необходимо для расчета субсидий для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии на участие в строительстве или приобретении жилья предоставляются из средств федерального и республиканского бюджетов.