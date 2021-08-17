За сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще 12 человек

Общее число жертв инфекции достигло 929 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 12 жителей. Общее число жертв инфекции достигло 929 человек. Об это сегодня, 17 августа, сообщил региональный оперштаб.

С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 52 879 случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 289 жителей. Переболели коронавирусом 48 305 человек, 307 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Первым компонентом вакцины против ковида привились 1,062 млн жителей Башкирии, вторым – 856,6 тысячи.