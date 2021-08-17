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Происшествия17 августа 2021 11:30

МЧС прокомментировало эвакуацию бизнес-центра в Уфе

Из здания на улицу было выведено порядка 150 человек
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Возгорание произошло в помещении на седьмом этаже

Возгорание произошло в помещении на седьмом этаже

Фото: Рустем АХУНОВ

В МЧС Башкирии прокомментировали эвакуацию бизнес-центра «Маяк», в котором располагается редакция «Комсомольской правды». Напомним, сегодня, 17 августа, около 12:30 на седьмом этаже здания произошел пожар – черный дым валил из окон одного из помещений.

– В здании центра, на седьмом этаже, проводились ремонтные работы. Площадь пожара составила 10 кв. м. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано порядка 150 человек, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сейчас в причинах задымления разбирается дознаватель МЧС.