МЧС прокомментировало эвакуацию бизнес-центра в Уфе

Возгорание произошло в помещении на седьмом этаже Фото: Рустем АХУНОВ

В МЧС Башкирии прокомментировали эвакуацию бизнес-центра «Маяк», в котором располагается редакция «Комсомольской правды». Напомним, сегодня, 17 августа, около 12:30 на седьмом этаже здания произошел пожар – черный дым валил из окон одного из помещений.

– В здании центра, на седьмом этаже, проводились ремонтные работы. Площадь пожара составила 10 кв. м. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано порядка 150 человек, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Сейчас в причинах задымления разбирается дознаватель МЧС.