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Происшествия17 августа 2021 11:09

«Из окон валит черный дым»: уфимский бизнес-центр эвакуировали

Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу, опасности для людей нет
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Всех людей вывели на улицу

Всех людей вывели на улицу

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский бизнес-центр «Маяк» (в котором, между прочим, располагается и редакция «Комсомолки») эвакуировали из-за задымления. Как передают журналисты, всех сотрудников и посетителей вывели из здания на улицу. На место происшествия стянулись четыре пожарных расчета, сам бизнес-центр оцепили. По предварительным данным случилось небольшое задымление в одном из помещений на 7 этаже – тут же сработала пожарная сигнализация.

На месте работают 4 пожарных расчета

На месте работают 4 пожарных расчета

Фото: Рустем АХУНОВ

- Из двух окон валил черный дым. Все действовали четко и слаженно и спустились по лестнице на улицу. Пострадавших и угрозы распространения огня нет, - передают наши журналисты.

Официальных комментариев от МЧС республики пока не поступало.