«Из окон валит черный дым»: уфимский бизнес-центр эвакуировали

Всех людей вывели на улицу Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский бизнес-центр «Маяк» (в котором, между прочим, располагается и редакция «Комсомолки») эвакуировали из-за задымления. Как передают журналисты, всех сотрудников и посетителей вывели из здания на улицу. На место происшествия стянулись четыре пожарных расчета, сам бизнес-центр оцепили. По предварительным данным случилось небольшое задымление в одном из помещений на 7 этаже – тут же сработала пожарная сигнализация.

На месте работают 4 пожарных расчета Фото: Рустем АХУНОВ

- Из двух окон валил черный дым. Все действовали четко и слаженно и спустились по лестнице на улицу. Пострадавших и угрозы распространения огня нет, - передают наши журналисты.

Официальных комментариев от МЧС республики пока не поступало.