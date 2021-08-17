Уфа установила новый температурный рекорд

В Уфе температура воздуха поднялась до +34,2° Фото: Евгения ГУСЕВА

Вчера днем, 16 августа, в Уфе был побит температурный рекорд. Об этом сообщил Башгидромет.

Абсолютный максимум температуры воздуха – +34,2° – зафиксировала аэрологическая станция Уфа-Дема. Предыдущий предельный показатель был зафиксирован дважды: столбики термометров в башкирской столице достигали +33,6° в 2014 и 2016 году.

Синоптики добавили, что в целом по республике 16 августа температура воздуха повышалась от 30,2° до 35,1°.

Сегодня, 17 августа, в регионе обойдется без осадкой. Ветер будет слабым. Днем +30-35°.

Ранее Башгидромет предупредил, что аномально жаркая погода в республике продержится всю текущую неделю.