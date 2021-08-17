В Уфе двое братьев создали банду, которая похищала людей и вымогала деньги

СК возбудил уголовное дело о создании и участии в вооруженной банде

В Уфе против троих местных жителей в возрасте от 18 лет до 31 года возбуждено уголовное дело о создании и участии в банде, похищавшей людей и вымогавшей у них деньги. Организаторами преступной группировки стали двое братьев. Об этом сообщил следственный комитет Башкирии.

Как пояснили в ведомстве, ранее судимые за разбой и хулиганство родственники создали вооруженную группировку в 2020 году. Целью банды было вымогательство и похищение людей, которые, по мнению обвиняемых, были причастны к торговле наркотиками. Преступники надеялись, что их жертвы не будут обращаться в полицию.

– В банду они вовлекли своего 18-летнего знакомого, а также для совершения некоторых преступлений привлекли еще троих молодых человек в возрасте 18 и 19 лет. В настоящее время установлена причастность фигурантов к совершению 5 похищений, 4 разбоев и 3 вымогательств, по данным фактам возбуждены уголовные дела, – передали в СК РБ.

Там добавили, что всего от действий разбойников пострадали семь человек. Злоумышленники были задержаны в октябре 2020 года – во время похищения двоих уфимцев, с которых они требовали 400 тысяч рублей. Всего сотрудниками МВД и СК было задержано шестеро фигурантов, в том числе трое участников банды. Всем им предъявлено обвинение. Организаторы группировки находятся под стражей.