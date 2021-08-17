Власти Уфы заявили о законности отказа в приеме на работу тем, кто не вакцинировался от COVID-19

В крупных предприятиях Уфы вакцинировано 61,8% сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отказывать в приеме на работу гражданам, не сделавшим вакцину от коронавируса, – законно. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы 17 августа сообщил начальник отдела охраны здоровья населения Радиф Сабиров. Чиновник сослался на постановление правительства России №968 от 1994 года.

– Предприятия города не принимают на работу без предъявления справки о вакцинации. Для работодателей это дополнительная мера защитить коллектив от инфицирования, – сказал Сабиров. – Это законно, потому что руководитель, работодатель отвечает за санитарное и противоэпидемическое состояние на предприятии, и есть такое постановление еще с 1994 года, если не ошибаюсь, №968, где как раз вот это и прописано.

По словам чиновника, в крупных предприятиях Уфы вакцинировано 61,8% сотрудников (58,5 тысяч человек), в организациях потребительского рынка (общественное питание и сферы бытовых услуг) – 74,5%.